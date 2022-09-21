振興醫院醫師劉孟綸，2019年3月26日實施膽囊切除手術，不慎誤夾總肝管，導致韓籍患者術後罹患黃疸，患者隔月8日轉院到台北榮總治療，經石姓醫師開刀挽救，患者認為劉要負起責任控告過失傷害，士林地院法官依榮總石醫師證稱，認定劉以夾子截斷總肝管，涉犯過失傷害，判處有期徒刑3月，得易科罰金18萬，可上訴。

劉醫師主張，術後發生黃疸原因很多，可能是發炎、纖維化、殘留石頭堵住、膽汁洩漏、膽管狹窄，並非患者所認為被夾子截斷，且經衛生福利部醫事審議委員會檢定後，認定劉並無疏失。

判決指出，術後3日，患者皮膚蠟黃、瞳孔呈黃色的情勢，經振興醫院肝腸內科檢查，發現有膽汁滲漏，立即進行引流，患者因而轉院，台北榮總石醫師5月17四進行總肝管吻合手術，解決黃疸病症。判決指出，患者在振興醫院術前並無黃疸，術後因總肝管阻塞的是被夾子截斷，進而引發黃疸。

榮總石醫師證稱，膽囊切除手術要夾著，膽囊管、膽囊動派，才不會出血、漏膽汁，但不須截總肝管，而且患者並沒有發生沾黏嚴重，更不可能一起被夾住。法官認為，既然石醫師可以用傳統開腹手術完成，劉使用腹腔鏡導致患者罹患黃疸，認定劉在無法清楚分辨總肝管、膽囊管時，應改由其他方式切除膽囊，認定劉顯然違反醫療常規，以及注意義務。

劉姓醫師實施手術時應先確認辨認總肝管、膽囊管以及肝臟邊緣的位置，避免誤夾，竟然疏於注意，不慎夾斷總肝管，導致膽汁無法順利下流，造成患者出現黃疸，認定有相當因果關係，偵審期間並未坦然面對，導致患者身心受創，依法判刑。