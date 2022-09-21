大都會前日晉級季後賽，衛冕軍勇士隨即在21日跟上腳步，以3比2擊敗國民，確定連續5年闖進季後賽！勇士近年雄霸國聯東區，近5年摘下4座分區冠軍，並且今年還未和龍頭大都會分出勝負，雙方僅僅1場勝差，例行賽到最後一刻都不能鬆懈。勇士官推寫著：「我們回來了，但我們還要更多。」

勇士橫掃強敵費城人、擊敗國民寫下5連勝，大都會把握良機橫掃弱隊海盜，近期6連勝守住王座。大都會游擊手林鐸（Francisco Lindor）說：「我們從今年2月開始就有一個遠大的目標。」「每一場比賽都至關重要，我們不斷戰鬥，告訴自己這還不是最終目標。」21日對戰釀酒人，大都會前5局還落後4分，林鐸在7局上轟出滿貫炮逆轉勝。

今年新賽制，前兩個種子免打首輪季後賽，103勝的道奇看來穩坐國聯第1種子，87勝的紅雀可能是第3種子，因此93勝勇士與95勝大都會之爭同時是第2種子之爭，輸掉的一方必須去打外卡肉搏戰。勇士或大都會拿到外卡將是第4種子，首輪贏過第5種子（可能是教士）之後就得碰上最強的道奇。

國聯剩下兩席外卡是教士、費城人、釀酒人的「3搶2」局面，釀酒人落後2.5場勝差，力拚連續5年殺進季後賽。