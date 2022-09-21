2022雲林國際偶戲節將於23日起登場，今年以「轟動武林」為主題，從主視覺出發，再到活動節目整體性的策畫包裝，以多元布袋戲音樂元素為基底，邀請國內外傑出表演團隊。縣長張麗善昨(20日)在臉書分享相關活動訊息，10/1開幕當天，將有4米高木偶陪著鄉親踩街，晚上有轟動武林之誰是正英雄音樂會，邀請各界高手，在虛實之間打造一場轟動武林的時空穿越之旅。

第20屆雲林國際偶戲節將於9/23至10/10在虎尾盛大舉辦，展開為期18天的偶戲節，今年以轟動武林為主題，從布袋戲樂曲出發，帶領大家從樂曲認識不同的布袋戲，期間透過結盟方式，邀請國外偶戲團隊跨館合作，讓大家不出國也能看到國際一流的演出與展覽。

張麗善分享，10/1為雲林國際偶戲節開幕活動，當天下午會有4米高木偶陪著鄉親一路從布袋戲館踩街到同心公園，晚上6點則在虎尾高鐵站有轟動武林之誰是正英雄音樂會，邀請各界高手，集齊布袋戲、打擊樂、cosplay、街舞等元素，結合最新多媒體技術，從傳統到現代5G，在虛實之間打造一場轟動武林的時空穿越之旅，同時，我們也會播放 黃文擇大師的紀錄片，與大家一起緬懷追思。

張麗善指出，這些年一直努力讓布袋戲從野台戲到電視電影、從地方走向國際節，為的就是讓更多人看到雲林豐厚的文化底蘊；今年國際偶戲節有很多亮點及活動，麗善歡迎全國民眾來雲林作客、看好戲及吃美食。