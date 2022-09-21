美國聯準會及台灣央行明（22）日均可能宣布升息，金管會主委黃天牧今（21）日表示，將審慎觀察及因應，23日召開的股期市會議亦會就目前狀況進行意見交換。至於是否進一步祭出限空令等其他措施，則須視整體市場發展狀況。

對於防疫理賠對保險業祭出融通措施，黃天牧表示，業者期待的有些建議並非金管會權責、且攸關整體防疫政策，對此已向相關部會反映，並先公布現階段能對多數保險公司提供助益的融通措施，將持續盤點還有哪些措施為權責內可決定，不排除會再祭出第二波融通措施。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）及台灣央行22日均將宣布最新利率政策，黃天牧受訪時表示，聯準會主席鮑爾先前已有說明，因此美國將繼續升息是可預見的，至於台灣央行是否跟進升息，則並非金管會所能決定。

黃天牧指出，金管會職司個別金融機構的健全經營與整體市場穩定，會審慎觀察及因應升息影響。而預計明日召開的股期市會議已行之有年，均由證期局找周邊單位召開，認為一定會針對現今狀況進行意見交換。

對於金管會未來是否可能再祭出限空令或其他措施，黃天牧對此僅表示，金管會有一系列的因應措施，會看不同市場狀況來適時處理，後續是否進一步祭出新措施，仍需視整體市場的發展情況而定。