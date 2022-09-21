921大地震於今（21）日滿23周年，1999年9月21日凌晨1點47分15.9秒發生在臺灣中部山區的逆斷層型地震，總共持續大約102秒，造成台灣慘重傷亡，是台灣人心中無法抹滅的痛。有網友就在論壇PTTGossiping版發文詢問大家「23年前的9/21/1：47你在做什麼？」並分享自己當下與事後的心情波折，貼文曝光後便引發熱議。

一名網友在PTT論壇以「23年前的9/21/1：47你在做什麼？」為題發文表示，1999年9月21日凌晨1點47分南投發生7級大地震，震源深度只有8公里，造成51711棟房屋全倒，原PO表示自己「當天還在房間偷打電動，結果先停電後地震，而且震的非常大，沒電了只好休息睡覺，結果隔天起床發現不用上課，心裡暗爽沒多久，看到電視報導中部倒一片，完全笑不出來。」，於是發問「當年大家都在做什麼？發現大地震有直接衝出去嗎？」。

貼文曝光後便引發熱議，網友們紛紛留言「用56K數據機上網，忘了在下載誰的寫真照」、「在金門睡覺，起床才知道出大事」、「看A片，結果停電錄影帶卡在錄影機裡面，還好隔天電一來就馬上拿出來」、「剛出生五天，也不知道發生了什麼事」、「跟室友聊天，一震全跑出屋外看附近清涼妹子」。

不少網友也回想起過去驚悚記憶「被搖醒，全家往外跑」、「在學舍五樓奮力把同學抱下床後一起走搖晃的逃生梯逃走， 宿舍門差點打不開」、「和媽媽弟弟在睡覺，電視機被搖下來砰一聲好大聲，熬夜的老爸衝進來叫醒我們一起下樓往外跑， 邊逃邊被地震推去撞牆」、「睡覺時突然被拋起來，隔天才知道附近死了很多人」。