面對失戀有些人可以很冷靜，慢慢自己消化，但有些人偏偏很難面對現實，不但自己陷入情緒泥沼，還會連累身邊關心的親友，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、雙魚座、射手座的人若失戀，建議先讓他們冷靜後再去安慰，以免變成情緒垃圾桶，還吃力不討好。

1.雙子座

平常雙子座就讓人頭疼，更別說在失戀這種時刻了，失戀後的雙子座，很愛跟身邊人分享自己所有的感受，包括翻舊帳，當你還在認真理解，認真應對，想要安慰時，他們就會跟你說單身真好。

2.雙魚座

失戀後的雙魚座，會變得頹廢與玻璃心，想要得到身邊人的關愛，就會表現出賴皮行為。他們的情緒太多，不說出來心裡很難受，心路歷程恨不得時時刻刻跟人分享，也不管別人愛不愛聽，有機會就劈哩啪啦講一堆、感慨很多。

3.射手座

射手座失戀後，容易出現混亂行為，內心的理智與情感水火不容互不相讓。有時候射手座會顯得瀟灑，故意裝作開朗的樣子不讓人擔心，有時又會哭哭啼啼在地上打滾，並會跟身邊的人說反話，讓你搞不懂他，而且還不能多說什麼，因為說再多射手座不會聽。