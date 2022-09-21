竹縣今增1416例確診 25日13衛生所開設疫苗專診。(新竹縣政府提供)

竹縣今增1416例確診 25日13衛生所開設疫苗專診。(新竹縣政府提供)

竹縣今增1416例確診 25日13衛生所開設疫苗專診。(新竹縣政府提供)

中央21日公布新竹縣新增1416例確診案例，分別為641名男性、775名女性，年齡分布在0歲至95歲，12歲以下207名、65歲以上125名，18歲至64歲青壯年佔6成7。目前新竹縣居家隔離1718人，居家照護列管3906人，今年累計確診162748人。

新增確診者分布在竹北市599例、竹東鎮288例、湖口鄉161例、新豐鄉88例、新埔鎮82例、關西鎮44例、芎林鄉41例、橫山鄉22例、寶山鄉42例、北埔鄉13例、峨眉鄉12例、尖石鄉21例、五峰鄉3例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局統計，截至20日為止，新竹縣第1劑接種率94.9％、第2劑87.9％、第3劑71.1％、第4劑6.78％。65歲以上長者第1劑接種率84.3％、第2劑80.9％、第3劑71.1％，第4劑29.1％。5歲至11歲兒童的第1劑接種率84.4％、第2劑57.1％。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為35.4％、第2劑5.8％。

衛生局規畫25日上午8時至16時30分，在13鄉鎮市衛生所開設假日Moderna次世代雙價疫苗接種專案，除提供65歲以上長者雙價疫苗，還提供嬰幼兒至成人各類疫苗接種，總共3550位名額，以隨到隨打及網路預約，詳細接種時間及地點，請至新竹縣疫苗預約入口網社區專案查詢。

另外，為方便上班族或家長下班後能帶家中幼兒就近接種疫苗，20日至23日下午5時至8時，有9鄉鎮市衛生所開設夜間疫苗接種專診，提供嬰幼兒至成人各類疫苗接種，總共1900位名額隨到隨打，詳細接種時間及地點請至新竹縣疫苗預約入口網社區專案查詢。

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1057＆sms=10066

新仁醫院疫苗預約入口網：

http：／／www.sinren.com.tw／？page_id=5437