鞍馬王子李智凱剛喜獲麟兒，因此沒有隨隊遠赴歐洲參賽，而是在10月下旬直接飛往英國利物浦參加世錦賽。(取自林姿妙臉書／資料照)

為了備戰10月底英國利物浦世界錦標賽，中華體操代表隊安排了三站世界盃挑戰賽以及法國移地訓練，然而因為歐洲班機不穩，代表隊差點就無法成行，所幸在國訓中心、體操協會理事長鄭勝次與秘書長江建東的努力斡旋下排除萬難，代表隊今晚將啟程飛往法國，展開長達50天的賽訓，目標鎖定世錦賽男子隊前八，進而在明年世錦賽取得巴黎奧運入場券。

東京奧運男子鞍馬銀牌李智凱，先前在國訓選拔賽創立了一套新動作，原本打算在這次三站挑戰賽先熟悉動作，一舉在世錦賽獲得國際總會認可，並且以他的名字命名這項動作，但李智凱老婆日前產子，李智凱初為人父，所以決定不參加三站挑戰賽，10月中直接飛至法國與代表隊會合進行移訓。

體操協會秘書長江建東表示，這次三站挑戰賽分別是本周六日的巴黎挑戰賽、下周匈牙利挑戰賽以及十月初的土耳其挑戰賽，由於時間緊迫，加上歐洲班機不穩，因此標案第一次流標，經過與國訓中心緊急討論後放寬標案規定，代表隊才得以順利成行，感謝國訓中心和李市長的多方協助。

此行男子隊選手有唐嘉鴻、林冠儀、洪源禧、葉政、蕭佑然、曾為聖以及女子選手賴品儒。教練團林育信、翁士航、黃柏瑞和林彥成。

江建東說，由於丁華恬是營外訓練，加上這次長達一個半月的比賽和訓練，因此在課業考量下並沒有參加三站挑戰賽，而是在10月下旬才遠赴英國參加世錦賽。

江建東強調，國際總會針對2024年巴黎奧運參賽資格做了部分修訂，在世錦賽直接拿到團隊門票的國家，就可以直接獲得4張奧運門票，也就是可以直接組成隊，不需要像以往選手還得爭取單項參賽資格，所以這次世錦賽非常重要，只有獲得前八的名次才能參加明年世錦賽，以目前實力評估，男子隊的希望非常大，期許選手們好好把握這次難得機會。