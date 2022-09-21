高雄市旗山商圈睽違8年，再次舉辦金猴獎旗山優質美食評選會，比照米其林必比登採神祕客評選，找出在地最優質的伴手禮與小吃，計有20家業者接受挑戰。20日開始評選正式起跑，預計將選出3家伴手禮與5家小吃，將於10月9日旗山嘉年華活動頒獎，希望藉此帶動商圈老街風華再現。

評選會由高雄餐旅大學中餐廚藝系助理教授林致信、環境料理師努亞阿海納及中華食安協會理事長曾桂珠等3位專家學者，針對參賽店家品評，其中伴手禮類依在地性、美味與衛生安全、服務與環境、擺列陳設等指標；小吃類則依在地性、美味與衛生安全、服務與環境等指標，分別進行評鑑。

本屆評選除邀請專家學者品評，還將邀請美食部落客充當神祕客逐一實際走訪各店家，關注食物的品質，依據食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性及餐飲水準一致性與食品穩定性等5項評比標準，評價用餐體驗。

旗山商圈榮譽理事長吳月鳳表示，旗山曾是香蕉及蔗糖的集散地，擁有豐厚的歷史能量與觀光資源，也因此旗山老街進駐各式傳統小吃及在地特色的香蕉點心、冰品或蛋捲，吸引遊客遠道而來。

旗山美食與伴手禮都是民眾到旗山旅遊時考量因素，本次美食評選會將促進商家良性競爭與互動，帶動精進商品、服務及環境品質，提供消費者「可延續」的信賴消費機制，增進遊客體驗滿意度，帶動旗山旅遊及買氣。

吳月鳳說，疫情趨緩，民眾出門的渴望帶動旅遊熱度，相較疫情期間人潮稀疏，目前旗山遊客成長約8成，商家明顯感受到民眾逐漸回流，旗山天后宮也逐漸恢復辦理宮廟進香等活動。除美食評選會，旗山商圈也將於10月9日舉辦旗山嘉年華活動，邀請在地展演團體進行遊街，展現在地熱情，邀請大家一同鬥熱鬧。(記者張雅雲/高雄報導)