9月23日（周五）進入24節氣中的「秋分」，日夜溫差將逐漸加大，秋意也越來越濃。命理專家小孟老師在臉書粉專發文分享，秋分的4大禁忌，包括不宜穿著露背裝、不宜安排大事等，並提醒生肖屬豬、猴、羊、馬者注意健康狀況。另外在22日跨23日的凌晨12點許願並喝下一杯水，即可幫助財運大開。

1.不宜穿露背裝

秋分過後天氣轉涼，穿露背裝容易著涼感冒。

2.不宜吃冰冷食材

秋分過後陽氣衰退、陰氣漸強，因此不宜吃過涼食物，以免體質太寒導致腸胃不適、睡眠品質差。

3.不宜安排大事

秋分當天是「月破大耗日」，前一天（22日）則是「四離日」，根據農民曆記載，這兩天皆屬於大凶之日，諸事不宜，千萬不能安排搬家、入厝、結婚、宴客等大事，否則容易受阻。

4.注意用火

秋分有火字，火災容易頻傳，務必檢視家中用火之地，老舊電器盡快汰舊換新。

小孟老師提醒，秋分過後生肖屬豬者要留意腦血管疾病；生肖屬猴者要小心跌倒與筋骨痛；生肖屬羊者注意腸胃不順；生肖屬馬者當心感冒與手腳冰冷。

此外，小孟老師也分享秋分開財大法，只要在22日跨23日的凌晨12點，拿著一杯水並朝天誠心許下財運願望，再將水喝下即可。