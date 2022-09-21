中央流行疫情指揮中心近期預告將在10月鬆綁邊境，台大學者今日指出，亞太區只剩大陸、香港、台灣入境要隔離，其他包含日本、泰國、菲律賓等國家，採檢陰性就免隔離，呼籲「居家檢疫」應退場。指揮官王必勝今日表示，本周已連2天看到確診數下降，若確定趨勢往下，達到所說的條件，開放時間提早是有可能的。對於屆時是否將直接實施「0+7」？他表示有列入考慮，接下來要再觀察1到2周，10月上旬開放也有可能。

過去王必勝曾預告，待疫情趨勢確定向下，就會開始鬆綁邊境。今日王必勝表示，本周已連續2天都看到確診數字比上周同一天還低，對於疫情的高峰是否在上週三，是有可能，而且趨勢看起來已漸漸行程。上周三的確診數字為4萬9000 多，今天則是4萬6000多，相差的數字不大，保守一點看的話，要再觀察幾天，看看向下的趨勢有沒有形成，才會做推測。

王必勝表示，我們一開始就說，開放邊境要先度過這波疫情，這都沒有改變，要先度過高峰，確定趨勢向下，現在看起來是有這樣的機會，如果可以達到所說的條件，開放時程提前也是有可能的。「3+4」、「0+7」每個階段都有功用在，不是沒有意義，指揮中心的策略就是穩健地開放，該開放的時候就會開放。

對於台大公衛學院團隊今日呼籲「居家檢疫」應退場，讓「自主防疫」上場，邊境唾液PCR也應考慮改成快篩，王必勝表示，非常謝謝寶貴的意見，這是有道理的，隨著開放過境，更多人入境，機場的檢疫措施可能造成等候時間過長，如不做唾液篩檢，如何發快篩我們都有規劃好，就看什麼時候實施。

王必勝表示，邊境鬆綁的方案已經有，只是現在是在和各部會討論，要給我們回饋，看看執行上有沒有困難，需要多少準備時間，都在積極進行中。對於屆時是否會直接改為「0+7」？他表示，這個也是列入考慮。目前看到已連2天病例數下降，幅度蠻少，而且只有2天，無法確立達到高點、趨勢向下，還需要更多的數字，需要時間觀察是否過了高峰，這也會影響後面開放的時間，接下來要再觀察1到2周，10月上旬開放也有可能。