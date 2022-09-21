音鋪iNPUT特賣會品項齊全，無論專業樂人或初學者皆能選中適合自己的樂器。音鋪提供：李皓軒攝

已創辦8的音鋪iNPUT未來將更致力於用音樂陪伴大家。 (音鋪提供：李皓軒攝)

五月天吉他手石頭所創辦的音樂品牌「音鋪iNPUT」，將與台東公益團體「孩子的書屋」攜手推動偏鄉兒少音樂教育，預計於9月21日至30日舉行為期9日音鋪iNPUT（封館）改裝特賣會，並捐出收入總額10％估計40萬元新台幣的吉他陪伴台東孩子。音鋪iNPUT期待每位喜愛音樂的朋友在為自己添購樂器的同時，也能為偏鄉同樣喜愛音樂的孩子添購一把樂器。石頭表示：「這土地上的人應該都能唱出自己的歌。」

石頭於2014年創辦結合樂器行與咖啡店的音樂品牌「音鋪iNPUT」，是許多音樂人與五月天歌迷朝聖的咖啡店。透過音鋪iNPUT，創辦人同時也是音樂人的石頭希望更多人接觸音樂，讓音樂能無時不刻陪伴大家。這樣的信念在8年後推動音鋪iNPUT成為更關心社會環境與公益議題的品牌，與公益團體「孩子的書屋」合作，讓台東的孩子擁有屬於他們自己的樂器。石頭說：「音樂藉由空氣傳遞，可以超越地形的限制，無遠弗屆，所以我想像，這土地上的人應該都能唱出自己的歌。」

音鋪iNPUT（封館）改裝特賣預計推出484項樂器與音樂周邊，包括木吉他196把、電吉他33把、BASS 20把、效果器141台、介面、音箱23個、拾音器51個，市售總值超過700萬元新台幣，以市價2至6折成本價約400萬元新台幣全數出售，為的是希望能與熱愛音樂的朋友分享音樂，並將愛心送至偏鄉。