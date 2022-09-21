北市信義區指標豪宅「聯合大於」，睽違近兩年首度出現交易，今年5月，30樓頂樓戶，坪數125.14坪，以2億7071萬元成交，單價255.5萬元，創下該社區新高紀錄，也搶進今年豪宅單價亞軍寶座，買方為宋姓自然人。

台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，截至目前為止，今年單價破200萬的豪宅交易共22筆，總銷達65.3億元。其中單價最高的是「信義聯勤」19樓260萬元；居次的是「聯合大於」30樓255.5萬元；第三名為「松濤苑」11樓250萬元。交易量最多的是「潤泰敦峰」，共有9筆交易進入今年的200萬俱樂部行列。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「聯合大於」是由舊商辦改建的豪宅，共30層樓高，19樓以下是辦公室，20樓是俱樂部會所，21樓以上是豪宅，實價揭露以來，每戶都站穩兩百萬，更不乏現金交易，可以說是正港的「兩百萬俱樂部豪宅」。

目前「聯合大於」所剩戶數不多，上一次交易是2020年，也是30樓的交易，單價228萬，睽違兩年新鄰居以單價250萬買下頂樓，創下社區最高價，漲幅達一成，顯示聯合大於的黃金地段優勢，以及高樓層瞭望大台北景觀，不僅「吸睛」也「吸金」，所以不畏升息壓力，貸款還是要買！

第一建經研究中心副理張菱育指出，以這次新交易的豪宅為例，總金額約2.7億元，以豪宅目前最多只能貸款約4成，交易貸款金額約1億元，若本周央行再升息半碼，豪宅的最低貸款利率將來到2.225%左右，以30年期，本息平均攤還且無寬限期計算，每個月至少須繳約38萬元的房貸，遠超過社會新鮮人一年的薪水！不過對於高端資產族來說，購置這類指標豪宅多半為了長期置產，另一方面也有抗通膨之效，所以遇到稀有釋出的物件，就會不惜出社區高價取得。