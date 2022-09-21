暖東峽谷步道經過重新修整，包括標示、步道等設施，都有長足的進步。（張志康攝）

暖東峽谷步道經過重新修整，包括標示、步道等設施，都有長足的進步。（張志康攝）

暖東峽谷步道經過重新修整，包括標示、步道等設施，都有長足的進步。（張志康攝）

經過8個月的施工，基隆市暖東峽谷的遊憩步道改善工程已經完工，基隆市政府21日舉行剪綵儀式，正式宣告啟用。基隆市長林右昌強調，暖東峽谷的美好，很難用言語形容，建議民眾親自走一趟暖東峽谷，感受全新的山林體驗。

林右昌指出，暖東峽谷是淡蘭古道中路，也是很重要的觀光休閒步道，深受遊客喜愛，市府也在這邊投入很多資源，近年來更在中央的補助之下，針對步道、涼亭及指標等公共設施進行全面整修，完成「小環」步道，帶給遊客全新的體驗，相信未來可以吸引更多民眾一起來體會暖東峽谷之美。

立委蔡適應則表示，在他擔任立委之前，暖東峽谷已經很多年未曾整修，近年來透過市府與他爭取中央資源合力，才總算進行全面整修，健行的朋友最愛的就是山稜或是溪谷路線，其中沿著溪邊健走可以吸收很多芬多精，他會努力爭取後續工程規劃，讓這個地方成為大台北最重要的休閒步道。

基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，暖東峽谷環山步道工程有四大亮點，第一個亮點是新設入口意象，以淡蘭古道識別標誌「雙扇蕨」圖案作為暖東峽谷入口意象，指引遊客順利進入園區；其次是重塑廣場休憩節點，包含暖心廣場（入口停車場）、溪東驛站、翠峽廣場及福德谷埕，營造入口迎賓空間、創造滑瀑意象體驗設施、重整休憩服務據點及百年土地公廟埕周邊環境，打造適合全家大小踏青健行的遊憩空間。

第三個亮點是手作步道，以就地取材的方式重塑古道風貌，共完成536階手作砌石步道，及60.1公尺的手作砌石駁坎；第四個亮點是導覽指標，共更新了12面導覽牌及汰換整併27座指標牌，達到設施減量，還原純粹的山景。相信提升遊客觀光旅遊服務品質，進而帶動暖暖的在地觀光，自暖暖市區老街、串連拉波波村經由暖東峽谷至大菁休閒農場，歡迎大家攜家帶眷來一場暖暖小旅行，體驗全新的暖東峽谷。

市府觀光及城市行銷處表示，110年向交通部觀光局提出「暖東峽谷環山遊憩步道改善工程」案，獲核定補助3200萬元經費，針對園區環山步道、廣場休憩節點、導覽指標等相關設施及周邊景觀進行改善，於110年12月20日開工，歷經冬季連續多雨影響，及配合現況地形變更設計，考量遊客使用需求及安全，於111年4月20日至6月30日短期封閉施作完成入口停車場，並於111年7月1日開放民眾使用公廁及停車，園區環山步道、廣場及導覽指標等工項則於111年8月20日完工，提供愛好山林的遊客更好的旅遊環境品質。