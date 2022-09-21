縣府24日在竹北市新瓦屋舉辦「竹縣市集 新鮮go!」活動，將展售13鄉鎮市新鮮農產品和特色伴手禮，民眾只要購買滿500元，即可兌換精美2023年水果月曆。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真） 新竹縣是全國最早推動農產品地產地銷的縣市，2007年時任農業處長的范國銓，輔導竹北市農會成立第1個新農民市場，新埔鎮和關西鎮農會接續成立，成為農委會向各縣市

縣府為展示多年來推動「新農民市場、農民直銷站、農村社區小舖」的成果，24日在竹北市新瓦屋客家文化保存區禾埕廣場舉辦「竹縣市集 新鮮go!」活動，邀集各農會展售13鄉鎮市新鮮農產品和特色伴手禮，民眾只要購買滿500元，即可兌換精美2023年水果月曆。

新竹縣是全國最早推動農產品地產地銷的縣市，2007年時任農業處長的范國銓，輔導竹北市農會成立第1個新農民市場，新埔鎮和關西鎮農會接續成立，成為農委會向各縣市推廣成立「農民直銷站」及「農村社區小舖」的典範。

目前新竹縣已成立11處新農民市場（農民直銷站）和3處農村社區小舖，販售的都是新鮮的在地食材和農特產品，已成很多民眾選購日常食材的最佳去處。縣長楊文科歡迎民眾踴躍參加這場市集活動，支持農民和竹縣優良的地產地銷農特產品。

農業處長范萬釗表示，各農會成立新農民市場、農民直銷站及農村社區小舖至今適逢15週年，以在地生產和在地消費的產銷機制，降低食物運送的里程，販售的都是「新鮮、安全、安心」的在地蔬果和農特產品。

竹北市農會新農民市場，販售在地生產的新鮮蔬果食材，都有產銷履歷驗證，已成上班族最佳採買場所，關西鎮農會新農民市場和芎林農會農民直銷站，因靠近國3關西和芎林交流道，假日都吸引遊客休憩採購農特產品。

范萬釗說，各農會除有銷售農產品的實體據點外，亦積極異業結盟，擴展超商行銷通路，提供訂票、網購、取貨、寄貨等多元服務，讓民眾來農會新農民市場、農民直銷站、農村社區小舖選購生鮮蔬果外，還可享有多項生活便利的服務功能。