今天是國家防災日，9時21分警報聲響起，台東校園師生迅速避難逃生。（蔡旻妤攝）

今天是國家防災日，9時21分警報聲響起，台東校園師生迅速避難逃生。（蔡旻妤攝）

今天是國家防災日，9時21分警報聲響起，台東校園師生迅速避難逃生。（蔡旻妤攝）

今天是國家防災日，9時21分警報聲響起，台東校園師生迅速躲到桌子底下避難，拿起書包當護具，往操場集合逃生。其中國立台東女中住宿生分享17日地震當時學生全都驚聲尖叫，隨後迅速避難逃生。花東自21日陸續發生8起地震，台東有3起達4級，成為最真實的地震演練。

「請做室內趴掩穩動作，大家保護頭部，保持安靜疏散」9時21分一到，台東各校園響起警報聲，學生紛紛拿起書包當護具，往操場集合逃生。台東1所國小4年級學生勇敢地說，17日晚上9點多發生地震，房子一直搖，妹妹嚇到一直哭，我趕快抱起她躲到桌子下面，情況緊急還不小心撞到手。

「我自己的感覺是當時搖晃感很大，櫃子的門都被震開，抽屜也都滑出來」台東女中學生分享，地震時，留在宿舍的學生都驚聲尖叫，不僅上下浮動，也有轉圈搖晃感，但大家很快在執勤人員的協助下進行避難逃生，所幸沒有造成太多災損，因此更了解平時演練的重要。

「上午演練前，真的有地震發生，是最真實的地震演練」台東、花蓮自21日凌晨起已陸續發生8起地震，其中凌晨1時30分及2時42分時達到4級，台東民眾看到手機國家級警報又響起，「又是地震、嚇死人了」。

校長室祕書薛慧綺表示，除了加強宿舍的防災規畫與逃生路線設計，也因東女歷史悠久，部分校舍較老舊，不同建築物之間的銜接走廊或空橋，地震來襲時結構恐有安全疑慮，規畫逃生時會盡量避開這些地方。

台東女中校長王垠說，其實在正式演練前，已有多次且不定時的宣導與練習，「警報響起時大家都很迅速就地掩蔽，大部分學生都做得很好，要提醒大家身體安全是最重要的」。

薛慧綺說，地震發生時，學生所處的環境要立刻應變避難，防災演練讓學生深刻體會及面對災害的應變，紮根防災教育的種子，在等待救援前，先學習如何保護、自救。