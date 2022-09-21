國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠21日在臉書發文抨擊高虹安，指高說外界對她「歧視中華大學」之說，是一種抹黑，但他在細看了高的記者會逐字稿後，根本覺得是越描越黑。

徐維遠說，高虹安解釋說「只是在對比林智堅1人，絕對不是歧視中華大學。」但這只是一廂情願。因為她在提及中華大學夜間部時，根本沒有提到林智堅，即便高虹安把整段逐字稿貼出來、事後道歉，也掩蓋不住高虹安自視甚高的態度。

徐維遠說，不只是中華大學夜間部，全台灣有多少人大學念夜間部，為了彌補自身學歷不足，日以繼夜只為了在職場上有更好的待遇和發展？又有多少人無法考取大學、更沒有錢出國念書，在工作之後回到學校進修碩、博士？

他抨擊高虹安想揭發民進黨，結果是把所有人都打成林智堅的策略。然而，不是所有人都是林智堅，更不是所有夜間部學歷的人想要進修，都像高虹安講的那樣不堪。徐維遠呼籲高虹安應該要拿出更嚴格的學術標準，對外回應論文爭議。