江宜蓉（左）和張孝全在片中有著若有似無的曖昧情愫。（傳影互動提供）

李康生在片中飾演補習班狼師。（傳影互動提供）

台片《童話・世界》由張孝全、李康生、江宜蓉主演，以年輕律師張正煦（張孝全飾）在接到一樁老師性侵案件，為求表現的張孝全幫助由李康生飾演的補習班狼師打官司時，卻發現自己喜歡的一個女孩陳新（江宜蓉飾）似乎也捲入其中，在片中飾演女高中生的江宜蓉說自己一頭熱就栽進去想演這個角色，她說：「我第一次看劇本真的是邊看邊哭，然後當下就決定要演出這個角色，如果錯過我會很難過！」雖然角色處在一個悲傷又有點負面的情境，身為演員的江宜蓉卻帶著熱情去演這部電影。

片中江宜蓉不論在情緒、演技都有相當吃重的演出，加上與李康生的親密橋段更是讓導演唐福睿相當謹慎小心，但是江宜蓉提到這點相當感激導演：「導演很精準的個性帶給我很大的安全感，因為我很希望這部電影中自己很多細膩情緒可以準確地表達出來。那時候導演還特別跟我說如果親密戲橋段拍攝中互動上有任何一點不舒服，你都可以喊卡，這件事情也讓我很感動！」她也非常興奮可以跟張孝全和李康生2位影帝合作，江宜蓉形容：「他們都是個人風格非常強烈的演員，很像2首不同的歌。也因為他們的自信很強，也讓我要更堅定自己才不會被他們拉走，和2位演員對戲的火花就像是完全不同的顏色加在一起。」

雖然有很多情緒沈重的橋段，現場的氣氛也比較凝重，工作人員相當嚴肅很多，江宜蓉卻提到李康生是一個節奏相當特別的演員，而他也會要使出把妹手法，常常講了許多冷笑話讓江宜蓉在現場忍俊不住。導演也舉了一個例子就是李康生有天很開心地跟導演說：「你知道007為什麼叫做James Bond嗎？因為每次翻雲覆雨之後，龐德女郎都會說：『棒！真是棒！』」該片將於10月7日在台上映。