內政部近期審議通過國立原住民族博物館園區興建計畫，確定落腳在高雄市鳥松區澄清湖畔旁，並規畫2027年開幕。新北市議員楊春妹今總質詢提及，原住民族博物館原計畫落腳鶯歌，未料卻換到高雄，令市民大失所望。新北市長侯友宜則坦言，「換一個黨後，就換到高雄」。

原住民族博物館園區2015年計畫落腳新北市鶯歌區三鶯新生地，也是新北市美術館旁近4公頃用地，未料2017年原委會卻改為落腳高雄。新北市府當時透露，對於結果遺憾，市府無償提供建築用地，獲得原民會、國發會同意，也通過行政院核定，未料政黨輪替後大轉彎。

侯友宜今總質詢表示，原住民博物館原本座落在新北市，新北市提供土地，原本都講好，但政黨一換就沒有了。

楊春妹也提及，雖然中央改為設置在高雄，但希望市府能研議設置原民族創意園區，最好建置在原住民族博物館園區計畫原址。對此，侯友宜表示，後續如何讓場館能持續經營才是最重要的，將會請相關局處好好研議。