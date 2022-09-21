九合一選舉將至，花蓮鳳林鎮一名許姓里長參選人，在臉書上發文，以提供「免費洗車」勞務方式，向該里有投票權的選民行求期約不正利益，請求投票支持，經檢調傳訊調查，涉嫌違反公職人員選罷法，昨以3萬元交保，是花蓮首起執行搜索的查賄案。

花蓮地檢署檢察官陳宗賢指揮法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣警察局鳳林分局、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣專勤隊等，昨上午持搜索票，到許姓里長參選人住處等5個地點搜索，並通知許及可疑受賄民眾共5人到案說明。

檢方表示，許姓里長參選人涉嫌在臉書社群網路上刊登文章，以提供「免費洗車」勞務方式，向該里有投票權選民行求期約不正利益，並請求投票支持，經訊問後，認為許涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求期約不正利益犯罪嫌疑重大，有羈押原因，但無羈押之必要，諭知具保3萬元。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，該案是今年年底基層選舉中，花蓮第一起執行搜索的查賄案，呼籲參選人應以公平、公正的方式從事競選活動，會持續嚴正查緝任何型態的賄選行為。