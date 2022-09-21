PTT網友發文。（圖／截自PTT論壇）

PTT網友發文。（圖／截自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／截自PTT論壇）

民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控博士論文涉抄襲，她昨（20）日召開記者會澄清，稱一路成績優異「不是像什麼中華大學夜間部」引熱議，今日為此兩度道歉，中午接受專訪更現場淚灑，中斷錄影約3分鐘。對此，不少PTT網友表示不捨，呼籲高一定要忍住，否則恐讓民進黨稱心如意。

高虹安今日中午上節目《新聞不芹菜》接受黃光芹專訪，談到近期被控論文抄襲，忍不住情緒激動淚灑現場，中斷錄影約3分鐘，回座後仍難掩情緒啜泣強調，對於自己被綠營斷章取義、追打抹黑，還被類比為林智堅深感委屈，她自幼認真向學，「我不是林智堅！我沒有抄襲！」

高虹安淚崩的消息迅速掀起討論，網友在PTT論壇發文呼籲：「唉！高虹安要忍住啊，民進黨就是要看妳哭、看妳崩潰，他們更好操弄，弄到妳自己受不了退選。」該網友引用電影《讓子彈飛》名句「殺人誅心！殺人誅心！」強調一旦高情緒受到影響，就等於讓民進黨稱心如意。

發文網友指出，面對民進黨就該「他們出什麼招，我們就出什麼擋！」至於高虹安昨日的記者會算是成功的，對相關事件與學歷制度有所了解的人都覺得她是對的，也獲得多數中間選民支持，但直播節目中哭就有點可惜，雖然知道她很委屈但還是要忍住，因為這圈子很黑暗，當她承受不住就是敗相出現的時候，畢竟一個成功的政治人物需要有強大的內心素質。

此文引發熱烈討論，網友紛紛留言：「回頭看她真的不該道歉的，她就是太老實了。」「看得出她是好學生性格，對付民進黨就要拿出狠勁啊！」「應該學林智堅一路拗到底才對。」「現在是連委屈哭都要被抹嗎？」「真的要加油，還是很多人挺高的。」「殺人還要誅心，好可怕呀。」「以她的學經歷這樣被講成林智堅，要是我不崩潰也難。」「學點幽默回應技巧很重要」、「其實她哭不見得是壞事，我就被感動了。」

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