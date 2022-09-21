台中港離岸風電預組裝碼頭-5A、5B號碼頭。（台中港務分公司提供）

台中港離岸風電預組裝碼頭-＃36號碼頭。（台中港務分公司提供）

受到新冠疫情肆虐衝擊，台中港離岸風場施工進度延宕！台中港務分公司指出，行政院核定「風力發電4年推動計畫」，規畫2025年達成累計約5.7GW離岸風機裝置容量，指定台中港工業專業區(II)作為離岸風電之機組件製造產業發展基地；配合政策於台中港規畫4大營運主軸，包含風機預組裝基地、風電國產化基地、運維基地及人才培訓中心，正全面積極推動中。

台中港務分公司說，疫情造成風機相關組件置留港區，該公司積極調整港區各項軟硬體設施及管理作為，如調配現有資源、協調相關承租人彼此需求、釋出更多土地以因應因疫情所增加土地需求、放寬港內相關離岸風機等，超規格貨物運輸時間及規範，適時適地排解離岸風電業者土地需求、碼頭使用及運輸通路等問題，以達通暢海、陸運輸目標。

台中港務分公司同時為第三階段區塊開發作準備，今年已提早啟動台中港＃37、38重件碼頭相關新建工程，並加速填築南填方區，將分別於2024年完成10公頃、2025年完成36公頃後線土地，及辦理保安林解編47公頃土地的因應作為，備妥迎向下一里程碑的挑戰。

台中港區現已完成新建及改建預組裝重件碼頭，包含＃2、＃5A、5B、＃36、＃107碼頭等，其中＃107碼頭係短期支援風機預組裝使用，俟＃37、38碼頭完工後，＃106、107碼頭皆回歸作為風機國產化零組件進出口使用；並規畫「離岸風電國產化專區」共計107.3公頃土地全數提供離岸風機零組件製造廠商進駐。

台中港務分公司說，按經濟部能源局離岸風電政策「先示範、次潛力」的開發規畫，台中港＃2、＃5A、5B、＃36、＃107碼頭，自2019年迄今將陸續完成海洋、海能、彰芳一期以及大彰化東南、西南等風場開發；另就離岸風電第3階段區塊開發的風機預組裝基地規畫，目前暫以經濟部能源局初步公布每年1.5GW、每個風場0.5GW之風機裝置容量為基礎。

台中港務分公司強調，考量風機大型化趨勢，規畫提供三大預組裝基地，包含＃5A、＃5B、＃36、＃37及＃38碼頭，且每一預組裝碼頭均搭配大於30公頃之後線土地供風機組件儲放。離岸風電是國家發展再生能源的重點產業政策，台中港務分公司將全力協助，持續推動相關建設，並與相關產業密切交流與合作，以期攜手共創綠能產業的嶄新局面。