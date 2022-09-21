為宣傳十月新劇《仙女姐姐來我家》，夏朧與吳念軒接受本報邀請拍攝MIKIMOTO時尚專題，在戲中擔綱女主角的夏朧，一戴珍珠項鍊果然如仙女下凡，渾身散發不食人間煙火的仙氣，吳念軒則一反劇中老是被人欺侮的「爛好人」形象，穿上一身黑西裝搭配珍珠項鍊，立刻貴公子上身，頗有總裁氣勢。

夏朧與吳念軒為宣傳《仙女姐姐來我家》接受本報邀請拍攝MIKIMOTO時尚專題，兩人在鏡頭前CP放閃、笑聲不斷，與劇情如出一轍。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／MSGM女裝、Moschino男裝）

在戲中，夏朧飾演被貶下凡間的仙女，法力盡失流落人間，唯有了解人性和愛才能返回天庭；而吳念軒則飾演「人間老實男」，因心地善良、平日積了不少陰德而成為天選之人，得以與仙女結為良緣，成了仙女的護花使者和真命天子。

MIKIMOTO M Code系列Liberte系列珍珠項鍊，可當Y字鍊佩戴，14萬2000元。（MIKIMOTO提供）

吳念軒笑說，夏朧私底下善良天真、又樂於助人，與她在戲中的角色相差不大，是個「人間仙女」，在片場大家都直接叫她「仙女」，或直呼她在劇中的小名「采采」，都把她當仙女看待，「尤其是她的高顏值，真的蠻像仙女的！」

夏朧與吳念軒為宣傳《仙女姐姐來我家》接受本報邀請拍攝MIKIMOTO時尚專題，兩人在鏡頭前CP放閃、笑聲不斷，與劇情如出一轍。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／MSGM女裝、Moschino男裝）

夏朧在一旁聽到吳念軒對自己的好評，羞紅了臉，笑說吳念軒常會用很嚴肅的口吻說笑話，她常常信以為真，之後才知道開玩笑，「不知道這回他說的話，是不是又是騙人！」。

MIKIMOTO M Code系列珍珠K金手鍊，5萬3000元。（MIKIMOTO提供）

從訪談中，不難發現兩人的互動果真如劇中情節如出一轍，完全真情流露、笑聲不斷。這回兩人受邀拍攝MIKIMOTO 時尚專題，夏朧一看到珍珠就很有感，因為父親是大溪地華僑，家族的傳家寶就是一顆顆偌大的南洋珍珠，有黑色、金色和極為稀有的粉紅色，因此對珍珠特別有感情，珍貴的不僅是珠寶本身，而是珠寶背後的故事與意義。

MIKIMOTO南洋珍珠鑽石手鐲，25萬7000元。（MIKIMOTO提供）

吳念軒以黑西裝搭配MIKIMOTO珍珠Y字鍊、珍珠手鍊和「M」Code系列耳夾，猶如總裁上身，贏得眾人一致讚賞，也讓身旁一同入鏡的夏朧顯得小鳥依人。他笑說，平日穿著很隨興，目前接拍的新戲都沒機會這樣打扮，下回挑戰霸道總裁或富二代貴公子角色時，肯定要這樣穿戴珍珠，展現他貴氣的一面。

MIKIMOTO M Code系列珍珠星形黃金墜鍊，7萬6000元。（MIKIMOTO提供）