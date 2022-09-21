王宜安（左）花了1個月的時間，才邀請到陳佩琪醫師上《健康點點名》分享抗癌歷程。（中天新聞提供）

王宜安主持的中天《健康我＋1》YT頻道節目《健康點點名》，日前邀台北市市長柯文哲的夫人陳佩琪分享抗癌歷程，讓網友覺得非常受益，直播時湧入許多留言，而陳佩琪也提到：「檢查到肺腺癌其實是歪打正著。」

陳佩琪表示她11年前身為醫師，工作時常處於高壓狀態，容易覺得心悸、心臟不舒服，在某次員工健檢，無意間發現肺部有0.7公分的毛玻璃狀白點，當時回家後把報告拿給老公柯文哲看，語氣還很平靜，結果柯文哲一聽認為非同小可，把報告拿去諮詢醫院的同事。

得知是肺腺癌後，柯文哲堅持要陳佩琪接受治療，陳佩琪坦言那時小孩才國、高中，家務主要都是她在張羅，一想到身體可能出問題，內心盡是擔憂，所以當下決定接受開刀治療。在治療過程，柯文哲細心照料，甚至還準備行軍床，隨時陪著陳佩琪。

陳佩琪身材瘦小，開刀後因引流管不慎脫落，流出大量引流液，得知消息的柯文哲以為是手術出問題導致出血，人從4樓一路衝到8樓病房，跑到氣喘吁吁，陳佩琪看在眼裡十分感動。

陳佩琪在節目中分享抗癌心法，建議早餐要吃得豐盛，3餐採倒三角形吃飯法，另外多步行、學習樂活，放鬆心情與壓力，也多看抗癌成功的文章，增加心理建設。

此外，王宜安透露為力邀陳佩琪上節目分享，苦找1個多月終於撥通電話，陳佩琪解釋，「我一開始以為是我助理非常有效率的找到我要的資料，結果一聽聲音不對，立刻請對方自我介紹。」讓王宜安笑說是「陰錯陽差」。