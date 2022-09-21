在南韓被封為「玉女歌手」的Yangpa（양파），出道時就憑著甜美臉蛋與優雅氣質獲得眾人矚目，1997年更以一首經典歌曲《Love of Very Young Person》紅遍南韓，至今仍有不少人傳唱，並持續活躍於演藝圈中。但沒想到今（21）日稍早卻傳出她發生重大車禍，整台車翻覆在路邊，她被緊急送往醫院，驚險又恐怖畫面也因此曝光。

根據南韓媒體的報導，本月8日正逢南韓的中秋連假，Yangpa自行駕駛一台車行經漢南大橋時與其他車輛發生衝撞意外，造成她整台車玻璃全碎、翻覆在路邊，眾人看到後緊急將她拉出並送往附近的醫院治療，所幸經過醫院精密的檢測後，沒有任何骨折及腦震盪的症狀，因此也不需要住院，檢查完後她便回家中休息。

不過，報導中也提到，Yangpa雖沒有嚴重的內外傷，身上卻多處疼痛，之後必須來回醫院接受治療，因此所屬經紀公司IHQ雖表示，Yangpa雖沒有嚴重受傷仍需休養一段時間，因此暫停她的工作行程，令粉絲們相當擔心，紛紛祝福她早日康復。

事實上，Yangpa在1997年憑著歌曲《Love of Very Young Person》大紅後，也陸續推出《A’D DIO》、《愛情，那是什麼》等多首經典好歌，也曾在多個電視劇中演唱OST獲得大批歌迷喜愛，至今仍是不少人心目中的女神。