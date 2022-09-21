黃劭揚（右）在片中背起林鉅，開始一段回家的路程。（瀚草影視提供）

63歲資深藝術家林鉅去年因主演《兜兜風》，成為金馬最佳新演員的最高齡入圍者，片中有一幕，他被黃劭揚飾演的兒子揹著走在港邊，超過2分鐘一鏡到底的畫面，看似平淡，卻讓觀眾餘韻無窮，只見黃劭揚拖著沈重步伐、無奈表情中傳遞著堅強的情緒，伴隨著腳步聲、風聲、呼吸聲和海浪聲，成就該片最有力的一顆鏡頭，導演詹凱迪卻表示：「原來劇本不是這樣設計的！」

黃劭揚和林鉅不造作的演技、情緒的自然滾動，成功在大銀幕中呈現出最真誠的父子情，這場一鏡到底的「兒揹醉父」戲是在旗津取景，正式拍攝時環境卻生變，詹凱迪決定用跟拍的方式，讓飾演兒子的黃劭揚看見醉倒在岸邊的狼狽父親後，用當下反應揹起對方，詹凱迪坦言：「我也不知道他（黃劭揚）下一步要做什麼，乾脆一鏡到底，跟拍他的即興表演，讓他自己選擇一個時間點結束。」

曾拿下北影最佳新人獎的26歲黃劭揚，面對當時突如而來的即興演出絲毫不畏懼，他回想拍攝時的心情：「就是揹著一個人，導演沒喊卡就一直走下去，只覺得『好重喔』！」由於飾演父親的林鉅比黃劭揚重，工作人員原本擔心黃劭揚會撐不住，沒想到黃劭揚相當有毅力，堅持走了兩次，就連林鉅也感到吃驚：「真的走那麼長一段路，很厲害！」

林鉅在這場被揹著的演出中，則是將自己完全交對手戲演員黃劭揚，絲毫不擔心對方會讓自己摔倒，「扛不住掉下來也很好！把自己都交給他，總不能讓他再揹一次。」至於談到喝醉酒的模樣，林鉅開玩笑說：「我是個老酒鬼，不用演！躺的很自然。」只是當黃劭揚揹起他時，他突然有自覺的讓腦袋清醒，「是兒子要揹我回家。」電影本月30日正式上映。