知名網美徐恩（漢娜）從英國海歸回台，擁有一張精緻甜美臉蛋，以及前凸後翹的魔鬼身材，還擁有倫敦大學高學歷，在IG上不僅擁有52萬粉絲，曾上過綜藝節目《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》等。昨（20日）她分享一張打靶的照片，穿著清涼的她露出傲人的上圍，火辣又養眼的照片也得到網友的大讚：「別射，我已愛上了妳」。

徐恩在社群平台上PO出一張性感的照片，徐恩將一頭黑亮的長髮撥至一側，帶著護目鏡，手持狙擊步槍瞄準前方標靶，她穿著低胸的白色洋裝，只見胸前那道深邃又白皙的事業線，看起來令人想入非非，她也在貼文中寫道：「邱比特來了！我用槍不用箭，已經狙擊你了！帥哥。」

貼文一發布，許多網友回應：「射我」、「別射，我已愛上了妳」、「直接打死了」，更多人刷上一排愛心，表達對照片的喜愛，短短不到1天，已經破千人按讚。平日就喜歡展現身材曲線的徐恩，過往曾在萬聖節扮演「成人版妙麗」搭北捷的照片，引起眾多網友暴動，不少人「去去衣服走」、「葛來分多加100分」，許恩也因此大大打開知名度