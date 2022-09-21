奇異果的果肉可分為綠色和金黃色，2種都富含多種維生素，是許多人愛吃的水果。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻表示，奇異果連皮吃不但不會有怪味，還更有營養，果皮比果肉含有更多的黃酮類化合物、抗氧化劑和維生素C，纖維更是果肉的2倍。

高銘鴻在臉書粉專發文指出，奇異果本身含有纖維、維生素C、維生素K、維生素E、葉酸、鉀、抗氧化劑等營養素，而奇異果皮又更加營養，比果肉含有更多的黃酮類化合物、抗氧化劑和維生素C，果皮的纖維也是果肉的2倍，而且吃起來還不會有怪味。

除此之外，吃奇異果的好處多多，包含增加免疫力、有助抗氧化、有益消化道、幫助卵巢排毒等；奇異果的熱量也比較低，綠色奇異果每100克只有53大卡，黃色奇異果則稍微高一些，每100克有60大卡，但常見水果裡仍屬於熱量較低的，因此平時有在控制熱量的人，可以好好利用這點。

過去營養師高敏敏也提到，2種顏色的奇異果擁有不同的營養價值，綠色奇異果的維生素A含量和鉀都比黃色奇異果還多，如果想要預防便祕、消水腫和降血壓的話，建議選擇綠色奇異果；如果要防癌、抗發炎，可食用黃色奇異果；為了養顏美容或幫助消化的話，則2種顏色的奇異果都能選擇。