《華燈初上》演員章廣辰、劉品言入圍金鐘獎男、女配角獎。（百聿數碼提供）

劉品言以《華燈初上》入圍金鐘獎女配角獎。（陳俊吉攝）

劉品言以《華燈初上》入圍金鐘獎女配角獎。（陳俊吉攝）

Netflix與百聿數碼聯手打造的旗艦懸疑台劇影集《華燈初上》，一舉入圍第57屆金鐘獎11項大獎，「光」裡的愛恨情仇引熱議，其中「花達CP」備受觀眾喜愛，更一同入圍金鐘女配角、男配角獎，飾演花子、得獎呼聲極高的劉品言日前受訪時遺憾章廣辰因在海外工作無法同台，急喊：「可以現場連線阿達嗎？」她分享入圍心得：「如果可以的話，希望是我或是阿季（謝瓊煖），至少把獎留在華燈，最棒的就是可以拿個雙蛋黃，但這次一起入圍的演員都超厲害，每一個作品都非常棒。」

談與謝瓊煖從戲裡鬥到戲外，她也分享與謝瓊煖私下曾開玩笑說：「如果得獎的話我可以邀請你（劉品言）一起上台的。」劉品言爆笑回應：「邀我上台要幹嘛順便整理頭髮嗎？」是否有認為勝於謝瓊煖的地方，她開玩笑說：「可能是顏值吧？好像只能先說這一點會贏。」

劉品言表示，對她來說金鐘獎像是一個結業典禮，只希望每一年都能有好的作品入圍，出現在大家面前就是她最大的願望了。問及戰袍準備進度及可能要露的部位，劉品言笑答：「最想要露的地方就是臉蛋吧！其實我還沒思考要怎麼搭配，先交給造型師，最期待紅毯可以以女團之姿出現，創一個『光 generation』，很少有機會一字排開這麼多姐妹，期待光之女孩有色系可以搭配。」若拿獎，她最想做的事，「就是先去『光』開一瓶最貴的酒來喝」。

人在海外工作的章廣辰也分享首次入圍金鐘獎心得：「入圍名單公布時，我正在法蘭克福機場轉機，一連上Wi-Fi就看到光漢傳來的訊息，其實對自己表現有信心，想過自己會入圍，但其他入圍者也都很厲害。以我個人立場當然希望自己得獎。」被問到自己最喜歡《華燈》中的哪一場戲，章廣辰很不好意思地笑說：「可能是對成哥開槍那一幕哦！」由於金鐘獎頒獎典禮當天他仍在國外，被問是否會穿正裝同步看直播？章廣辰笑答：「因為當天還在歐洲工作，不會特地穿戴好正裝看直播耶，比較有可能會正在睡覺！」

《華燈初上》入圍11項大獎，劉品言表示仍有遺珠之憾：「看到沒有出現造型師許力文老師的名字蠻難過的，因為當我穿上老師的服裝，化上符合年代的妝容、半屏山的髮型，再搭配88年的搭景，立刻讓我身歷其境，更容易進入狀況，除此之外當然還有燈光、攝影、美術，因為有這些專業的工作人員，冒著風雨打燈、拍攝等等辛苦的回憶，現在想想都是非常珍貴的，很感謝有他們，讓我更有動力繼續走下去，也因為他們我才有機會站在紅毯上。」