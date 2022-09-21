美國總統拜登首度表明，萬一解放軍攻台，美軍會保衛台灣。

美國總統拜登向選民發誓，將始終對他們有話直說。不過，他直言不諱不斷為自己惹麻煩。

CNN新聞網21日分析指出，從台灣問題、新冠大流行，前總統川普的「讓美國再次偉大」極端支持者到俄羅斯是否該由普丁領導，他連連直截了當有話就說。

不過，他每次才發號施令，無論是白宮官員，民主黨議員，或是政治盟友就會解釋，大家耳裡聽到的，其實並不是他真正的意思。

如今這一切擦屁股的動作都令人懷疑，是不是比拜登的坦率對他的權威造成更大的傷害。拜登早就自承是「失言製造機」（gaffe machine），在擔任參議員時期，他心直口快常讓自己陷入困境。而這也正是為何他在歐巴馬任內擔任副總統時期，最初不獲政府部分幕僚信任的原因。

然而，如今拜登已是三軍統帥，在擦屁股行動展開前，可以想說什麼就說什麼。通常這給人的印象是不尊重總統，這讓人看來彷彿是連他也不知道自己的心意，或是在脫稿演出。這讓共和黨有機會質疑他的認知能力，還有他是否適合黃金時段發表演說。

在更深的問題在於，總統的話會引發共鳴。在危機時期，可能讓人命置身險境。總統的話能牽動市場，而經常有人更正他的話，則播下了對拜登權威和領導力產生困惑的種子。

而拜登18日在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）播出的「60分鐘」（60 Minutes）專訪中說，要是解放軍攻台，美軍會保衛台灣，以致引發國際爭議，這究竟是戰略混亂，還是神來一筆？

在這之前，他至少說過3次類似的話，而那完全違背了「戰略模糊」原則。原本美國會有這政策，是為了要讓北京採取行動前三思，也避免讓台灣產生可以宣布獨立的安全感。

不過，拜登顯然每次都把球移向台灣那邊，而美國官員則把它推回去。毫無疑問的，當CBS確切地問台灣問題時，拜登完全知道自己在做什麼。可是白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）周二堅稱，拜登並未改變「一中」政策，儘管美國情資顯示，中方在打造能奪台的軍力，但他仍說拜登回答的是CBS的假設性問題。

蘇利文的評論顯示，美國對台政策和拜登的說法間有一道鴻溝。不過，拜登在國會山莊（Capitol Hill）周二說，戰略混亂可能也有好處。民主黨籍聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）說，即使是收回說法，也會變成戰略模糊，他認為這全是戰略模糊的一部分。

民主黨重量級聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）也說，這與其說是白宮內部脫節，倒不如說是戰略精明（strategic shrewdness）的範例。