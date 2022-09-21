許多人確診康復後常感覺自己免疫力變差，醫師表示，國外有不少民眾在確診康復後，卻接連感染流感、呼吸道融合病毒，有國外病毒學者認為，確診使人的免疫系統發生變化，可能會讓人面臨其他傳染病的風險，會造成人體更容易感染其他疾病，或感染其他疾病時症狀變得更嚴重。

北市聯醫中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇在臉書上表示，澳洲一項研究指出，確診後24週、約半年內，病毒會影響人體的免疫系統；相較於未感染新冠肺炎者，感染後康復者的各免疫細胞相對數量與類型發生變化，亦即整體平衡被擾亂，此現象在某些接受後遺症治療者身上尤其顯著。

姜冠宇表示，美國加州的研究團隊在本月底發表指出，相較於沒有後遺症者，有後遺症者的殺手T細胞（免疫系統），在感染後4個月功能變差，這與突破性感染獲得更好保護力的概念，略有不同。而是要小心，確診後人要面對「其他併發疾病」的發生，會成為更脆弱的存在，「這真是刷新了免疫學歷史。」

此外，他指出，8月底的西班牙團隊研究指出，有後遺症的患者，有可能在急性康復後，持續在慢性發炎，亦即需要更長的恢復時間，而自體免疫對於外來感染也因此處於較虛弱的狀態。

姜冠宇表示，雖然現在重複感染很常見，但每次感染若都有削弱Ｔ細胞免疫的效果，將對於脆弱族群很不利，除了許多常見感染、慢性感染會控制不佳外，也可能會造成其他疾病有新興的機會。