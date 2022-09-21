台中市政府海岸資源漁業發展所，21日於麗水漁港放流「午仔魚」苗約80萬尾，並向民眾傳達保護海洋環境及永續漁業的理念。(台中市政府提供)

台中市政府海岸資源漁業發展所，21日於麗水漁港放流「午仔魚」苗約80萬尾，並向民眾傳達保護海洋環境及永續漁業的理念。農業局指出，市府自2018年起應在地漁民建議逐年放流午仔魚苗，增加沿近海午仔魚族群數量，年漁獲量均維持在20公噸以上，有效提升漁民收益，改善沿近海漁業資源。

農業局表示，四絲馬鮁(俗稱午仔魚)是高經濟價值魚種，因肉質細緻鮮美而聞名，傳統俗語說「一午、二鯧，三鮸、四嘉鱲」，顯見午仔魚在國民心中的重要地位。

農業局除放流魚苗外，海資所也於海洋盃全國友善釣魚交流賽中，協助主辦單位展示黑格仔(黑鯛)及枋頭(黃錫鯛)魚苗，加強推廣正確魚苗放流方式及保護海洋環境觀念。

農業局強調，市府透過自辦魚苗放流達到復育漁業資源目的，並藉由輔導漁民及宗教團體選擇適合當地漁業環境的魚苗進行放流，不但能兼顧到漁業多元化，更可杜絕不適當的放生行為。