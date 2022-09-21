9月23日（周五）是24節氣的「秋分」，天氣逐漸轉涼，稍不注意就可能感冒。近日營養師林俐岑在臉書分享秋分飲食，提醒民眾若有呼吸道問題、腸胃道或皮膚較敏感及心情易鬱悶狀況，可以在飲食上做調整，使用當令的食物來進補，能夠調養體內機能。

臉書粉專「林俐岑營養師的小天地」發文指出，秋分天氣驟降，民眾可以順應時節，透過當令盛產食材滋養身體，能夠讓體內機能運作更流暢，而且秋分後，天氣也會變得較乾燥，若有呼吸道問題、腸胃道或皮膚較敏感及心情容易鬱悶狀況要注意。

民眾若有呼吸道問題，可適量食用具滋潤呼吸道、益肺潤燥的食材，例如白木耳（銀耳）、山藥、秋梨、蓮藕、蓮子等，如果腸胃道、皮膚較敏感，飲食方面應少吃辛辣或會刺激胃酸分泌的食物，比如咖啡、濃茶、甜食、冷飲、油炸、高油麵包蛋糕等，也可適量使用苦茶油做料理，能夠滋養胃部、減少發炎，但苦茶油仍是油脂，避免過量攝取。

林俐岑營養師也建議，秋分會帶來肅殺之氣，情緒難免受影響，因此容易傷感或患憂鬱症者需注意，除了多攝取具抗憂鬱作用的魚油，例如秋刀魚、鯖魚等，也要增加五色蔬果的攝取量，而富含「色胺酸」及「維生素B6」的乳品、雞肉、鮭魚等也可以多攝取，能幫助腦中增加血清素的含量。

而足夠的「鈣」與「鎂」能穩定情緒，鈣可從乳品、小魚乾、板豆腐、杏仁果、芝麻、花椰菜、芥藍菜等攝取，鎂則是深綠色蔬菜、堅果，在主食方面建議攝取富含B群及膳食纖維的糙米、番薯、南瓜、燕麥等，還有穩定血糖的作用，由於秋分後天氣變得乾燥，平時要多補充水分及運動量，維持良好作息，可以降低憂鬱情緒。