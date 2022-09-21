2019年就讀花蓮高中的陳旻傑，因3次未參加朝會升旗，遭教官以「重大集會未到」記3次警告，他向花蓮地院提行政訴訟，獲撤銷原處分，但教育部仍維持校方記3次警告的處分，他又提告遭花蓮地院駁回，上訴後，台北高等行政法院以警告處分對他沒有權利侵害為理由，判決駁回確定。

陳男在花蓮高中就讀時，校方以他在2019年1月8日、2月19日及4月2日，分別因升旗或防災演練無故未到，經勸導仍未改善，認為他違反學生獎懲要點規定，先後各記警告1次、共3次。

陳男不服提出申訴及訴願遭駁回後，提起行政訴訟，花蓮法院在2020年3月19日判決撤銷訴願決定，並由校方檢卷送請教育部重為適法決定，教育部決定駁回、維持記警告處分後，陳男不服，提起行政訴訟，但遭花蓮地院駁回。

陳提上訴後，台北高等行政法院認為，花蓮高中對陳的警告決定，目的為促使他參與學校升旗朝會、防災演練等重要集會，以達成養成良好生活習慣及自律能力、佈達校園重要事項予學生知悉、提升學生防災知能等。

北高行政法院指出，記警告在性質上只是校方對學生在校期間表現所為不當行為之註記，雖是為秩序措施，但尚無涉於陳男的學習權、受教權，顯屬輕微之干預，未構成陳的權利之侵害，駁回上訴確定。