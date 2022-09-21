民進黨新北市長參選人林佳龍根據雜誌民調，批新北市長侯友宜市政成績退步，新北市政府副發言人羅婉庭21日表示，在同一機構調查中，林佳龍在台中市長任內始終名列後段班，籲林佳龍及其團隊先照鏡子看清楚自己的表現，勿再踐踏新北市府公務基層辛苦打拚得來的成績。

羅婉庭指出，市府團隊向來尊重所有媒體民調 ，近日同時有多份民調發表，數字不論高低都是市府團隊自我惕勵，向前邁進的參考依據，奉勸林佳龍不要自曝其短，以免突顯他始終不了解新北市現況的窘境，那才叫做對新北無力又分心「林佳龍不願努力走遍29區了解新北， 也應該要懂得去google各項指標資料幫自己惡補一下」。

根據遠見雜誌調查，新北市長侯友宜不滿意度僅5.3％，是全台最低負評首長，今年也再度獲得5星市長評鑑殊榮；台灣世界新聞傳播協會上週公布全台縣市長滿意度調查，新北市在環保、教育拿2座金獎，治安、經濟、交通、社福、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現、幸福感獲銀獎。六都市長總體施政滿意度部分，侯市長也連續2年皆拿下「金獎」殊榮，新北市的教育成績也是有目共睹。

羅婉庭強調，如侯市長所言「做比說重要」，正當林佳龍團隊忙著政治操作惡意攻擊，市府上下則正與29區區長及1032名里長馬不停蹄，努力實踐2030年願景規劃大小建設。林佳龍看到單一數據見獵心喜，急著操作風向，卻刻意忽略其他眾多具公信力的媒體調查以及市府獲得的國內外獎項肯定，更忘了自己台中市任內的末段班成績 ，如此缺乏反躬自省能力 ，只會以選舉操作抹煞所有基層公務員付出的心血和汗水，林佳龍的無心和分心 ，都會被市民一一被看穿。