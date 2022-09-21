民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎頭份競選總部21日上午正式掛牌運作，有上千名鄉親到場相挺。（徐定禎競選總部提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎頭份競選總部21日上午正式掛牌運作，徐定禎的老婆、女兒都同台露臉。（徐定禎競選總部提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎頭份競選總部21日上午正式掛牌運作，徐定禎的老婆、女兒都同台露臉。（徐定禎競選總部提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎頭份競選總部21日上午正式掛牌運作。（徐定禎競選總部提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎設在頭份市的競選總部，21日上午舉行揭牌儀式，上千位支持者到場共襄盛舉，立委柯建銘、羅致政及客委會副主委鍾孔炤到場致意，民進黨提名參選議員一字排開，力挺徐定禎勝選，展現徐定禎選舉高士氣。徐定禎表示，鄉親齊聚一堂，全體民進黨同志力挺，軍容壯盛更勝2018年，絕對要扳倒長年執政的國民黨。

柯建銘強調，過去新竹和苗栗被稱為「民主沙漠」，現在只剩苗栗還是台灣民主拼圖未拼上的一塊，苗栗不該成為國民黨禁臠，呼籲苗栗人站出來，要翻轉苗栗、告別苗栗舊時代。柯建銘推薦徐定禎是有經驗、做事踏實的候選人，也是唯一有執政經驗、可以帶領苗栗開啟「大合作大建設」時代的候選人，特別是徐定禎的「頭份經驗」更要擴大成為苗栗經驗。

徐定禎表示，苗栗這場三腳督選戰是全國矚目焦點，徐定禎民調數次微幅領先、拉鋸膠著的情形，不過登記參選後國民黨候選人謝福弘民調急起直追，藍營基層組織陸續整合，未來選戰情形變化多端，徐定禎堅定表示自己絕對有信心勝選，更懇請鄉親們一起改寫苗栗歷史，做徐定禎的分身。

21日的揭牌儀式，徐定禎的老婆與女兒同台現身，成為徐定禎最強後盾，徐定禎鼓勵青年返鄉投票，在年底地方大選一起站出來改變苗栗，也要投下18歲公民權公投同意票，一起讓家鄉變得更好。藉這次徐定禎民調第一的機會，實現苗栗的政黨輪替，讓苗栗能撕下「苗栗國」的標籤，翻轉苗栗、改變成真！