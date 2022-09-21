日本寫真女星鈴木富美奈（鈴木ふみ奈）因擁有H級傲人突出上圍，被封為日本「寫真界最強胸部」，她四肢纖瘦，招牌「胸器」常被傳整形隆乳，近日她做健康檢查，進一步分享了上半身的X光照，可見胸部部分並無其他特殊填充物，間接還了她清白，也可證明她的雙峰真的是「天然欸」。

現年32歲的鈴木富美奈外型火辣，與柳瀨早紀、天木純並稱為日本寫真界的「巨胸三姊妹」，而鈴木富美奈不僅有胸，還有逆天纖腰，及167公分身高，沙漏型的曼妙身材，讓她成為許多粉絲心中的性感女神。她曾參與環球小姐選拔，可惜止步於前30強，但幸好依舊得到許多評審青睞，最終不僅獲得評審團特別獎，還獲得網友投票的冠軍，可見正式出道前人氣就超旺。

鈴木富美奈曬胸部X光照。（圖／翻攝自fuminasuzuki IG）

2020年鈴木富美奈一度宣布確診新冠肺炎，她年紀輕、抵抗力好，休養半個月就康復，隨即投入拍寫真集的工作。近日她在IG推廣請網友要定期做健康檢查，才能早期發現、早期治療，也能更理解自己的身體，她大讚服務的醫師親切，不論是如何改善身體狀態或適合吃的食物，醫師都來者不拒，耐心解答。

鈴木富美奈坦言檢康檢查中有些數據目前看來還可以，但隨著年紀漸長，未來可能會釀成大病，自己會多加警覺小心，話鋒一轉，鈴木富美奈表示這是第一次公開她最「赤裸」的X光照，真實胸型和胸部裡有無填充物全曝光，她打趣說：「這樣可以證明我的胸部真的是天然的嗎？第一次讓大家看我的骨頭和脂肪。笑。」，引來許多網友大讚她脫了內衣後的真實胸型很自然，也有人回：「連女生看了都會羨慕」、「這胸部太美了」。