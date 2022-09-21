無黨籍桃園市長候選人鄭寶清昨（20）日發文指控《自由時報》與中華亞太菁英交流協會公布的桃園市長選舉民調，不約而同刻意壓低結果，企圖製造藍綠兩強隊決的政治假象，以求邊緣化他的政治聲勢。鄭寶清今再度針對此事表示，若一份民調內容出現數據「兜不攏」的狀況，會有兩種原因，其中蓄意操縱結果，導致數據「凸槌」，最惡劣的是將不客觀、具有謬誤的結果大肆宣傳，企圖打擊其他候選人，同時洗腦善良百姓。

鄭寶清今在臉書指出，有民調學界專家檢視《自由時報》民調後，指出此份民調針對候選人支持度與性別交叉比有數據不一致之疑慮，同時也在《自由時報》 9月5日發佈的台北市長民調中，出現兩性加總支持度高於男女個別支持度不合理的情形，「試問《自由時報》還算是具公平、公正的『第四權』嗎？」

鄭寶清認為，一份真正的民調皆為調查後確切的數字，交叉比對、相互印證與補足後呈現的真實數據，所有內容與結果都應該是環環相扣，並且可以用調查數據推敲出各項結果的。然而，若一份民調內容出現數據「兜不攏」的狀況，僅僅會有兩種原因，一是執行民調的單位不具專業性，二則是其中蓄意操縱結果，導致數據有所「凸槌」，最惡劣的是還將不客觀、具有謬誤的結果大肆宣傳，企圖打擊其他候選人，同時洗腦善良百姓。

「台灣生活進步之餘，民主卻是不斷倒退，彷彿倒退到三⼗多年前的國⺠黨威權體制專制統治時代」。鄭寶清感嘆表示，執政者操弄媒體，對政敵進行政治封殺與人格謀殺，這不是一個民主自由國家應該出現的，更何況是全球民主指數排名第8的台灣，如此的表裡不一，完全是在糟蹋民主先驅用生命拚博來的民主自由，「而如今你們卻將其棄之如敝屣，心中不會愧疚與不安嗎？」