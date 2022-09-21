兩岸關係緊張，美國推動台灣政策法立法與中共將舉辦第20大更牽動敏感神經。國民黨主席朱立倫今在中常會表示，國民黨主張全力避戰追求和平，要有堅強國防保衛台灣，也要爭取國際支持，讓大家共同聲援台灣。

但朱立倫也提到，要捍衛、維護台海和平，要有積極角色，不能把所有籌碼放在依靠美國或國際友人支持，台灣自己一定要確保溝通交流，要持續穩健務實推動兩岸關係。

朱立倫批評，民進黨只想靠國際支持，沒有對話、溝通、避戰，讓全民陷入火海，犧牲、造成傷害的是年輕一代與全體國人；國民黨則希望透過和平避戰、堅定國防與國際支持，保持區域安全，讓中華民國能穩定、安定生活下去。

朱立倫表示，最近地緣政治的地震，整個亞太與印太地區大家最關心的就是台海安全，而兩岸要維持和平，必須要透過所有努力，Defense (國防)和Dialogue (對話)雙D缺一不可，要能對話與溝通，而不是只有防衛，

朱立倫也提到，黨副主席夏立言日前訪陸遭黨內外不同意見質疑，但發展到今天為止，社會氛圍還是希望溝通、交流、避戰、減少兩岸對立氛圍，能更積極為台胞、台生、台商、中小企業與農漁民解決問題，才是負責任政黨。