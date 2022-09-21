受到全球貨幣緊縮幅度加大，俄烏戰爭久久尚未結束，還有中國大陸隨時可能封城抗疫影響，ADB(亞洲開發銀行)於21日下修亞洲開發中國家今明兩年GDP。同時，這也是亞洲開發中國家在過去30年以來，經濟成長可望首次超越中國大陸。

亞行對包括中國大陸與印度在內的亞洲開發中國家，一路下修2022年經濟成長預估值，從4月5.2%、7月4.6%以及現在4.3%。同時，對於2023年的GDP，也是從4月5.3%、7月5.2%，還有目前4.9%愈估愈低。

ADB表示，從第2季起全球利空因素增加，聯準會以及其它央行大力緊縮貨幣，也擾亂金融市場正常運作。還有全球經濟若走向衰退，將重創亞洲地區出口。

中國大陸今年GDP，亞行預估只剩下3.3%，4月時還有5%，然後兩個月之前又降到4%。到了2023年，中國大陸經濟成長預估則從4.8%，小幅下調至4.5%。

在東南亞、中亞以及南亞方面，ADB分別預估5.1%、3.9%以及6.5%，前兩者樂觀調升GDP，印度半島的南亞則維持原預測。中國大陸2022年經濟成長，明顯可能將被亞洲發展中國家超過。

至於通貨膨漲部分，受到供應鏈斷鏈影響，推升食物與燃料價格之下，今年平均通膨將達4.5%，高於4月以及7月預估值3.7%以及4.2%。到了2023年時，通膨估還是有4%，也是高於4月以及7月預估值3.1%以及3.5%。