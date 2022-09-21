北極星藥業-KY(6550)今(21)日下午舉行重大訊息說明會，宣布肺間皮癌三期試驗解盲成功！董事長陳鴻文說，明年將會申請藥證，由於FDA今年2月授予的快速審查資格(Fast Track)，預期明年下半年有可能會拿到藥證，未來將採取分區授權的模式。

陳鴻文說，肺間皮癌三期試驗解盲成功對公司來說是一個重大里程碑，這僅僅是一個初步的成果，還有更大的目標在極惡性的腦膠狀細胞瘤，與放射治療搭配，和肝癌三期臨床試驗，增加了一道基因篩選。這些展開後，可以展現公司的價值。

至於開發時程，陳鴻文說，肝癌試驗原先實驗設計是收150名病人，但要基因篩選，時間會變長，另一項與現有標準化療藥物聯合用藥的軟組職肉瘤，試驗需要收超過500名病人，時間上也不會太短，預期這兩項試驗都需要超過2年的時間。

北極星藥業-KY研發中治療肺間皮癌新藥ADI-PEG 20全球多國多中心三期臨床試驗，期末分析(top-line data analysis)結果，根據解盲數據結果顯示，主要療效指標延長肺間皮癌患者整體存活率(Overall Survival, OS)與無惡化存活期(Progression-free survival, PFS)均達到統計學上顯著意義，解盲成功。

全球多國多中心三期臨床試驗共完成249位病人收案，其中ADI-PEG 20試驗組125人、對照組124人。期末分析249位受試者的結果顯示，主要療效指標方面，試驗組ADI-PEG 20聯合Cisplatin和Pemetrexed療法的整體存活期(OS)中位數9.3月，與對照組Cisplatin和Pemetrexed聯藥治療的整體存活期(OS)中位數7.66月對比，改善幅度達21.4%，其中25% OS 試驗組改善幅度高達35.4%、75% OS 試驗組改善幅度更高達38%，試驗組存活人數更達對照組兩倍之多提升109%，已達到統計學上顯著意義(p=0.0234)。次要評估指標，無惡化存活期(PFS)方面，25%PFS試驗組為3.94月、對照組為2.6月，50% PFS試驗組為6.11月、對照組為5.59月，75% PFS試驗組為9.3月、對照組為7.59月，PFS也達到統計學上顯著意義(p=0.0159)

在安全性評估方面，ADI-PEG 20試驗組在開始治療後的不良事件比例為98.4%，對照組99.2%；治療期間發生與藥物有嚴重不良反應ADI-PEG 20相關為8.8%，安慰劑相關為9.7%。試驗數據顯示ADI-PEG20聯合Cisplatin和Pemetrexed化療用藥對比原先只使用Cisplatin和Pemetrexed化療用藥的不良反應率，兩者相當並無明顯差別，顯示ADI-PEG20極佳的安全性。