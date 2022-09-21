台南的阿堂鹹粥和多重資產配置有啥關係？原來是一碗漲到260元的阿堂鹹粥，反應著台灣民眾對物價高漲的壓力，而投信法人也藉此呼籲投資人，未來金融市場除了通膨挑戰，還有三大潛在風險需留意，包含市場下跌風險、信用風險及利率風險，要確保退休金不縮水，應該從強化資產防護下手，多重資產配置就是手段之一。

上周公布的美國通膨數據高於預期，住房指數與租金指數雙雙攀高，使得僵固性通膨持續在高檔不墜，助長美國聯準會鷹式升息決策，且明年還會繼續升息的可能性高。投資人對於前景看法不明，使得近期全球股債市場表現持續低迷。

凱基未來樂活多重資產基金預定基金經理人李怡勳表示，當股價波動變大，投資布局可考慮在資產中納入掩護性買權策略，不僅可收取權利金，還可讓收益來源更加多元，實測證明，配置包含掩護性買權，可有效緩解股價下挫，導致資產表現不佳的可能。以2008年金融海嘯期間為例，掩護性買權在指數大跌時，表現不僅抗跌，而且較快收復跌幅。

李怡勳認為，除了公債，不論投資等級債券或非投資等級債券皆存在信用風險。尤其當信用市場有惡化可能時，資產布局可以透過信用違約交換，為債券的信用部位加一層保險，以轉嫁違約風險。

至於如何對決利率風險呢？李怡勳舉例，今年的金融市場表現，當殖利率走升時，不論股票或債券皆出現大幅波動，投資布局則可考慮透過債券期貨調整投組存續期間，適時對沖利率上行風險。而布局衍生性商品，也可讓整體投資資產在對抗潛在市場衝擊之際，持續參與個別標的未來超額報酬機會。

揮別低利率時代，金融市場輪動將越來越快，李怡勳認為，未來個股投資布局若僅單壓個別因子，例如過去十年長紅的成長因子，整體資產績效表現將不會太好。因此，選股上，凱基投信的投資團隊會採用多因子選股模型，找出同時具備高品質、高成長、良好基本面動能和相對低評價的公司。債券標的的選擇上，則會透過六大債券投資策略，掌握各種債券的券種特性，搭配風險報酬模型分析，有系統的分散風險，並尋求潛在的獲利可能。