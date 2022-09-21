不少男性不知如何和心儀的女性互動，有人甚至會用挖苦、欺負或惡作劇的方式，想引起對方的注意，但分寸拿捏不好恐適得其反，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子男、水瓶男、牡羊男越喜歡一個人的時候反而越會欺負對方，希望藉此得到女方的關注。

1.獅子男

獅子男最看重的就是自己的面子，在他們的心中，希望別人能主動欣賞自己，若等不到這一天，自己又喜歡上了某個女生時，獅子男可能會採取欺負（挖苦）對方的方式，先引起注意，然後找機會詢問對方對他的感覺，喜歡拐彎抹角的他們，在心中的想法是這樣做是最好的，但是拿捏不好恐讓女生反感。

2.水瓶男

愛就要大聲說出來，個性獨特的水瓶男可不這麼認為，特立獨行的他們，就是想要跟別人與眾不同，我偏要欺負你，指教你，這樣你才會注意到我，才會充滿樂趣，時常不按理出牌的水瓶男就是這麼想的，誰也猜不到他們想幹嘛。

3.牡羊男

牡羊男個性比較任性，有時像小男孩。面對喜歡的女生，牡羊男二話不說先採取欺負對方的方式，來吸引對方的關注，跟幼稚的小男生沒什麼兩樣。活潑好動的他們，甚至會用惡作劇來整女生，就是為了可以得到那位女生的關注，只不過就看女生接受不接受這樣的方式了。