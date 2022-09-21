選秀節目《超級星光大道》出道的許仁杰，2019年與圈外人賴心瑀（亞希）結婚，本月15日驚傳夫妻感情生變，21日甚至被媒體拍到他進出與他合作本土劇《黃金歲月》的女演員謝京穎家中，整整9小時未出，讓外界相當震驚。許仁杰發表聲明，強調「我本人與謝京穎小姐，僅是單純的工作夥伴，如今家務事搬上台面，對浪費這樣的社會資源本人感到抱歉。」並坦言4月中進劇組拍攝前與老婆的關係就已經產生變化，目前夫妻確實分居中。

謝京穎所屬的經紀公司鳳凰藝能也回應：「緋聞是錯誤報導，長時間一起拍戲的劇組人員、演員也都知道除了工作上的共事，完全沒有外界所述的關係，請媒體勿做任何連結報導。」謝京穎後來也在臉書粉絲團親自回：「謝謝大家的關心。跟仁杰哥就是工作上的互動，在社群上的PO文都是針對劇情的鋪陳，也是希望觀眾看到我們對角色的努力。」至於週刊指許仁杰在她家待了9小時，她也澄清：「拍到仁杰哥進出停車場的照片，是因為仁杰哥為了躲避狗仔，提出借機車停車場閘門遙控器的請求，才會造成週刊的揣測。而第一時間鏡週刊的說法，不是我本人的回應，在此澄清，謝謝大家。」

許仁杰也在聲明中解釋：「近月連日受到攝影大哥的跟拍，在生活及工作的雙重壓力下，更感疲憊，現在交通工具只有一台騎摩托車，我在林口工作場所附近租了一間小房間，為了緩解跟拍的壓力及不適，天天變化不同的路線來回租屋處與工作場所，被拍攝的車道前後出口是通往我租的住所，我並沒有在這個車道的社區住宿過。對於自己被跟拍不安，每天騎車亂衝而導致不相關的人士及住戶被打擾，我深感抱歉。」

許仁杰表示針對週刊未經查證報導部份，他鄭重澄清：「在鶯歌並非我另一個住宿點，在巷子裏的是一間宮廟，經由同劇演員介紹後，我過往就時常與太太亞希到宮廟參拜。週刊拍攝到的那天，是宮廟固定每星期天開放問事的時間，我與謝京穎是分頭前往宮廟去各自去問事的。」

此外，「我在今年四月中就已進組拍攝8點檔，在我與亞希的夫妻關係上，在進組前就已產生變化。」他說，在結婚後，所有收入都是由經紀公司進到「心胤文化有限公司」，這家公司的負責人是他太太亞希，「我所有的收入都是由她掌管及處理」。「在去年底另一部大愛戲劇殺青後，工作因受疫情影響，幾乎停擺也沒有任何收入時，我仍積極面對生活，沒有劇組工作的空檔，我就會接跑外送好以維持平常的生活品質，也在那時我才驚覺這兩年的收入與花費完全不成正比，完全所剩無幾，所以在今年四月我就堅持向經紀公司表示，我的個人收入回到我本人戶頭，試著學習管控家庭的開銷及支出，還有為家人努力存教育基金及生活備用金，沒必要的花銷就能省就省。」

他指出，一個家在沒房貸、沒車貸的情況下，雖之前收入不算頂高，但也比一般上班族好過，「什麼時候會變的一點錢都不剩，這也是我正在認真面對及理清的事情」，因此與太太溝通過，未來在花銷上，我們都提出單據來討論每一筆花銷的可行性，但目前為止，他一直沒收到任何討論的回應。「有關經濟問題一再的溝通也讓我們夫妻心力交瘁，而這一切早在進《黃金》劇組前就已存在了，並非什麼六月後我人都變了。」

許仁杰說，面對龐大的經濟壓力，生活的不順遂，難免夫妻有爭吵，在為時不短的言語暴力下，他一度陷入了嚴重的自我懷疑，懷疑自己是否真的這麼無能，無法撐起一個家，在這段過往中，他的確有過自虐的行為，但發誓絕對沒有對家人動過手，「讓妻子看到我自虐的狀況，活在恐懼中，我深感抱歉，也覺得不捨」。他坦言現階段夫妻分居，但真的還在努力未來一家回歸正常生活的可能性，但現在真的必需要先工作，才能顧好生活及基本開銷，未來不管是分是合，會盡力做好家人的榜樣。

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