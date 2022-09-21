近幾年受到疫情的影響，各國都鎖上國門，不開放觀光客入境，不過近期疫情發展逐漸穩定，防疫規範相對開放，已有很多國家縮短入境隔離天數，有的甚至可以不用隔離！因此不少等不及的民眾都已備好行李展開異國之旅，不過近日有網友憶起疫情前，不少人會搭廉航去日本來個「一日特攻」計畫，讓他好奇能把行程壓縮成一天的，是不是玩遍當地的老鳥或是有錢人。

網友好奇有過一日旅日計畫的民眾是否多為經常旅遊或有錢人。(圖/翻攝自PTT)

有鄉民在PTT發文問道「當年搞日本一日特攻的是不是都老鳥或有錢人？」，表示過去有機票便宜不用隔離的時期，就聽說過很多人會搞日本一日遊，還透露搶到優惠機票的話，比高鐵台北、高雄往返還便宜，出國直接當跨縣市在玩。

原PO提到自己是日旅菜鳥，也只是普通上班族，認為買了機票就要玩個夠本才划算，且光研究交通及景點就十分燒惱了，真正旅遊還得扣掉景點轉乘時間等，覺得能計畫出一日行程的人不是日旅老鳥，就是不怕花費成本問題的有錢人。

網友分享去日本一日遊經驗，表示對精神狀況的影響頗大。(示意圖/翻攝自shutterstock)

貼文引網友關注，熟知旅遊內情的網友紛紛分享類似經驗，「我知道很多航空地勤這樣」、「有這樣去過電玩展，結果逛沒多久就跑去找地方補眠了，逛的過程精神也很差，覺得慘」、「解成就，其實超累，年輕人可搞」、「多都老屁股了晃晃買3c或追星」、「超強！但我無法，會累死」；另外不少網友坦言，會安排一日特攻的人應多為上班族或小資民眾，「有錢人把自己搞得這麼累幹嘛」、「記得還有人一日特攻是去日本看電影的，只有日本上映所以不去不行，出門前和家人說要去看電影而已」，也提到主要是因為無法排假才會這樣安排。