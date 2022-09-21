根據一項遍及全球45國的國際性調查問卷發現，台灣人逾半數在14歲就開始觀看色情影片，但台灣人性行為並不活躍，有固定性關係的大部分受訪者，過去12個月性關係頻率為1個月2至3次、甚至1年只有2至6次，自慰頻率計算也比其他國家平均少10％。

成功大學醫學院健康照護科學研究所副教授林宗瑩總結調查結果指出，台灣人在性態度相較此國際研究中其他國家人民（主要為西方國家人民）仍傾向壓抑，而讓人憂心的是，首度接觸色情影片平均年齡14歲。

台灣在世界大學聯盟的研究發展基金資助下，參與這項跨全球45個國家性習慣大規模國際科學研究，由加拿大蒙特利爾大學（University of Montreal）匈牙利籍Beáta Bőthe（貝雅）博士發起，和其他45個國家研究者一同執行線上調查研究，進行有關參與者的人口學和性生活特徵之解構分析。

台灣部分由林宗瑩副教授、成功大學醫學院附設醫院家庭醫學部李芷婷醫師及小兒科蔡孟哲醫師共同主持，該調查由全球超過8萬2000位參與者完成，2685人來自台灣。

受訪者年齡介於18至74歲間，平均第1次性經驗發生在21歲，每人平均有過3名性伴侶。有固定性關係者，過去12個月性關係頻率為每月2、3次或1年2至6次。

19％回覆曾和非正式伴侶發生性關係，其中3.5％過去12個月有過2到6次非正式的性關係。問卷中超過一半的人表示觀看情色影片及刊物頻率為每月2至3次，甚至是每周4至5次。

此外，他也對於首度接觸色情影片平均年齡14歲，感到憂心。林宗瑩說，國外有極端案例是青少年覺得自己性器官長得跟色情影片中主角不一樣，自行切割性器官而進醫院。

他說，青少年可輕易使用網路獲得未經篩選的性相關影片，裡頭性行為資訊甚至可能涉及暴力與偏差行為，鑒於青春期對於性關係仍處於懵懂探索階段，在觀看未經保護色情影片、刊物時，可能受影片內容影響而產生偏差性觀念，家長需關注孩子資訊獲得來源，也需指引青少年正確性觀念，必要時可尋求心理諮商或輔導的專業協助。

林宗瑩指出，此調查結果雖無法推及至全台灣人口，但此調查問卷經過國際性研究調查方法認可，並由台灣端進行轉譯後完成，可開始建立台灣性調查的專業度及資料基礎；且由此次接受調查者回覆問題的開放直率態度，增加調查可信度，未來有許多研究面向值得推進。