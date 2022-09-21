「本土劇女神」曾莞婷擁有亮麗外表和超惹火身材，過去10多年長期出演本土劇，收穫大票死忠粉絲，近來也跨足商業領域，自己創業晉身女CEO，更購入信義區8500萬大坪數豪宅，親民的她常分享辣照，21日在社群貼出「彩虹比基尼」辣照，特殊的泳衣花色炸出雪白車頭燈，現身泳池邊的畫面無比清涼。

曾莞婷21日曝光多張比基尼辣照。照片中，她身穿粉橘色漸層泳衣，靠在泳池邊緣，呈現直角的背部線條，側臉輪廓線優美上鏡；下秒曾莞婷轉到正面，秀出泳衣深Ｖ設計，可見吊帶內驚現圓弧輪廓，在鏡頭前若隱若現，同時性感鎖骨跟著見客，而她額前也放下瀏海，搭配迷濛眼神，活脫脫是個大美人。

曾莞婷無論正、反面入鏡都超美。(圖/曾莞婷 FB)

另一張照片，曾莞婷坐回泳池岸邊，單手撐在身體後方，玉手拿著一杯飲料，將頭向後仰，這次的她是全身入鏡，泳衣外秀出筆直長腿和雪白肌膚，而曾莞婷其中一隻腳抬起時，更是炸出半邊屁股蛋給觀眾欣賞，無瑕疵好身材驚艷一票粉絲。

曾莞婷全身入鏡時，全身包括長腿非常火辣吸睛。(圖/曾莞婷 FB)

比基尼辣照一貼出後，狂吸超過6000人點讚欣賞，紛紛表示意見：「漸層顏色泳衣，辣」、「我也想跟妳戲水啦」、「波濤洶湧，與美景融為一體」、「我心目中的女神，身材好又漂亮」、「那雙腿真的是太好看了」、「可以認識追求莞婷嗎？」、「女神氣場就是不一樣」、「親愛的總是令人看得賞心悅目」。