台北公車票價長年維持15元，現行運價為19.3196元，兩者價差由政府補貼，北市府提案票價不變，運價則調漲至23.4704元，補貼款將從每年28億增至41.15億元。此案21日通過台北市議會大會審查，交通局長陳學台指出，最快年底前公告實施。

據台北市聯營公車運價調整報告，公車運價將由19.3196元調整為23.4704元，增加4.1508元，其中包含新油價基期調整為26.95元，增加1.0402元。換算下來，實際運價調整增加3.1106元、漲幅16.1％。票價則維持全票15元、老孩身心障礙者優待票8元、學生軍警持卡12元。兩者價價差由市府編列預算補貼，預計每年增加13.15億。

台北市政府指出，由於今年公車運量仍受疫情影響減少，價差補貼款尚有賸餘，目前尚無須追加預算，今年公車票價補貼款將從北市公運處年度「大眾運輸管理獎——補助費——其他補助及捐助」預算支應，明年將視執行情況循追加預算程序辦理。

台北市議會下午舉行大會審查運價調整案，此案共計2項審查意見，除了同意運價調整外，還新增「因應未來電動公車數量增加，須有兩套不同公車運價標準，公運處應立即評估，並於下會期提出合理對應方案，檢討運價18項成本計算方式。」

市議員王浩指出，運、票價問題自馬英九時代就成歷史夢魘，這並非好事，尤其整個大環境物價上漲這麼多，相信民眾能共體時艱，他建議增列附帶決議第3款「請交通局於本次檢討公車運價後，應與新北市政府共同協商，就民眾負擔市府預算及公共運輸永續發展等面向，檢討政府與民眾間合理之票價分擔比例。」

此建議獲得交通委員會第一召集人、市議員徐弘庭支持，最終運價調整案在議長陳錦祥裁示下通過。交通局長陳學台表示，檢討政府與民眾間合理票價分擔是遲早的事，會按議會決議執行；至於新版運價案何時上路，由於此案經議會審查通過後還須走行政程序，並和新北市政府討論宣布時程，預計年底前實施。

對此，首都客運集團總經理李建文，非常感謝雙北市府和議會的支持，業者將開始籌畫勞資會議，協商員工調薪幅度，預計每調漲1元月薪將增加2000元，若不含浮動油價，員工平均月薪調漲6000元，歡迎有志之士踴躍投入客運行業。同時由公車公會發起督促業者提升服務水準，期許業者今年能揮別疫情陰霾，團結一致走過苦痛。