據香港《經濟日報》報導，因「坦克蛋糕」事件停播109天後，大陸「直播一哥」李佳琦昨天（20日）晚上在淘寶直播間復出。這次復出沒有事先在微博、微信等平台預告，但依然人氣爆棚，整場直播觀看人次超6000萬。

報導稱，李佳琦昨晚7時亮相淘寶直播間，開啟直播帶貨。他這次復出頗為低調，沒有任何官方消息提前暖身，在淘寶直播的首頁推薦中也沒有出現李佳琦直播間，需要手動搜索「李佳琦」才能找到。

直播至晚上9時許結束，李佳琦直播間觀看量達6073.3萬，優於此前他大部分普通直播日（非平台大賣促銷等活動日）的數據。不少網友留言表示，「終於回來了」、「太想你了」、「還是熟悉的味道，還是熟悉的你」。

直播間賣坦克蛋糕後停播 李佳琦「消失」站內查無此人

直播間推出的產品甫上架即秒殺，李佳琦在直播結束前表示，這次準備倉促，很多貨品備貨不足，為了更好的購物體驗，將於今（21日）晚7時繼續直播，屆時會調配更多貨源滿足購物需求。

李佳琦活躍於大陸直播平台，以銷售美妝產品為人所熟知。今年6月3日，他在一場直播活動中端出一個坦克造型的蛋糕，結果直播訊號立即中斷，之後更是整個人消聲匿跡。由於隔天就是「六四事件」33周年，外界懷疑，他可能踩到中國政治最敏感的紅線。