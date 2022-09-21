基隆市長林右昌21日再批，國民黨基隆市長參選人謝國樑送電動機車政見是「史上最大的詐騙式芭樂票」，應立即向年輕人道歉。對此，謝國樑競選辦公室回應，林右昌過去誇口基隆捷運不用負擔一塊錢政見，才是真正「芭樂票」。

林右昌於臉書發文，謝國樑提出免費送Gogoro給年輕人政見一定跳票，今天更補充「關鍵原因」；他表示，謝國樑從來沒有找過Gogoro洽談討論這項政見，Gogoro也從來沒找過謝國樑。

林右昌說，倒楣的Gogoro被無端消費，謝國樑應立即向Gogoro道歉，此外，該項政見是史上最大的詐騙式芭樂票，謝國樑也應立即向年輕人道歉。

謝國樑競選辦公室發言人余治明回應，未來會在幾家國內主要廠牌中，以4年約15億市政預算及中央部會補助，完成申購計劃。他提及，該項政見已獲全體國民黨議會黨團支持，未來也規畫邀請前交通部長葉匡時，組成專家小組，協助此專案執行。

余治明認為，林右昌過去誇口基隆捷運，基隆市不用負擔一塊錢的政見，才是真正的「芭樂票」，希望在指責別人前，先深刻檢討自己，並找適當時機向市民道歉，才是負責任作為。

對此，林右昌今日下午參加紅磚屋建物補強修繕工程及空間活化典禮受訪時表示，講Gogoro卻扯捷運，代表謝國樑對基隆市政完全不熟悉，不適任當基隆市長。